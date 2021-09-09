"Эта пружина вылетит против вас". Нардеп Гузь заявил, что Зеленский и Ермак давят на Кличко

Игорь Гузь: Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию Фото: guz.in.ua

"Ситуация, которую мы сейчас видим по Кличко, носит абсолютно политический подтекст. И в этой стране все, кто разбирается в политике, понимают, что Офис президента, [президент Владимир] Зеленский, [глава Офиса президента Андрей] Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций. Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично как человеку демократических взглядов, который стоял на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю – десятки обысков. Причем вы понимаете, как это делается. Там год ничего не было, а потом нажимается в Офисе президента кнопка и начинается шквал этих всех процессов", – подчеркнул политик.

Гузь добавил, что законопроект, предложенный фракцией "Слуга народа", сокращает полномочия мэра столицы и является давлением на Кличко.

"То же касается этого законопроекта. Они видят в нем конкурента. Поэтому, мол, ты нам не даешь публичного обещания не идти на выборы президента, мы тебе, значит, поднимаем законопроект – на тебе. Будем развивать тему с КГГА и так далее. Хотя два года этого законопроекта не было", – сказал нардеп.

Он предупредил представителей "Слуги народа", что такой подход в конечном итоге ударит по пропрезидентской партии.

"Я хочу, чтобы "Слуги народа" знали, что такие вещи рано или поздно, особенно за полгода до выборов – парламентских или президентских, – как пружина сыграют против Зеленского, против партии. Надо искать другие инструменты, чем заставлять прятаться в углу, – убежден политик. – Вы должны понимать, что сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас".

Комитет после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект №2143-3 о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября проголосовало 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от "Слуги народа", министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, Ткаченко заявлял в эфире "Радио НВ", что претендует на должность главы КГГА.