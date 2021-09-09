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"Эта пружина вылетит против вас". Нардеп Гузь заявил, что Зеленский и Ермак давят на Кличко

Игорь Гузь: Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию
Игорь Гузь: Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию
Фото: guz.in.ua

Офис президента Украины терроризирует столичную власть, чтобы заставить мэра Киева Виталия Кличко публично отказаться от президентских амбиций, заявил народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Игорь Гузь. Об этом он сказал 8 сентября во время рассмотрения законопроекта "О Киеве – столице Украины" в парламентском комитете по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Заседание транслировалось на YouTube-канале комитета Рады.

"Ситуация, которую мы сейчас видим по Кличко, носит абсолютно политический подтекст. И в этой стране все, кто разбирается в политике, понимают, что Офис президента, [президент Владимир] Зеленский, [глава Офиса президента Андрей] Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций. Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично как человеку демократических взглядов, который стоял на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю – десятки обысков. Причем вы понимаете, как это делается. Там год ничего не было, а потом нажимается в Офисе президента кнопка и начинается шквал этих всех процессов", – подчеркнул политик. 

Гузь добавил, что законопроект, предложенный фракцией "Слуга народа", сокращает полномочия мэра столицы и является давлением на Кличко.

"То же касается этого законопроекта. Они видят в нем конкурента. Поэтому, мол, ты нам не даешь публичного обещания не идти на выборы президента, мы тебе, значит, поднимаем законопроект – на тебе. Будем развивать тему с КГГА и так далее. Хотя два года этого законопроекта не было", – сказал нардеп.

Он предупредил представителей "Слуги народа", что такой подход в конечном итоге ударит по пропрезидентской партии.  

"Я хочу, чтобы "Слуги народа" знали, что такие вещи рано или поздно, особенно за полгода до выборов – парламентских или президентских, – как пружина сыграют против Зеленского, против партии. Надо искать другие инструменты, чем заставлять прятаться в углу, – убежден политик. – Вы должны понимать, что сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас".

Комитет после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект №2143-3 о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября проголосовало 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от "Слуги народа", министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, Ткаченко заявлял в эфире "Радио НВ", что претендует на должность главы КГГА.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

Теги: Виталий Кличко, КГГА, самоуправление, Игорь Гузь, Владимир Зеленский, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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