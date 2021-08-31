"Как-то некультурно для министра культуры". Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где должны рассмотреть проект решения по охране культурного наследия

Виталий Кличко: Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали" Фото: kmr.gov.ua

"На сегодняшнее заседание в связи с обращениями депутатов Киевсовета мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну, как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения – это неуважение и к депутатам, и к жителям города. Как-то держите себя в руках, господин министр", – заявил Кличко.

Он добавил, что считает реакцию Минкульта на разрушение памятников культуры неадекватной.

"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Община протестует. Община протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют. Так, например, с усадьбой Барбана. Здание, которое недавно снес застройщик, не было внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это не единственный подобный случай. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы – все вместе – эти вызовы преодолели", – объяснил городской голова.

Он напомнил, что за последние 3,5 года Киев направил в министерство 35 направлений о необходимости внести в реестр 1542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия и в течение апреля этого года в профильный департамент КГГА поступили приказы от Минкульта за 2018–2021 годы о занесении в госреестр только 73 объектов, 1469 объектов до сих пор не включены в список.

Кличко также сообщил, что в начале 2018 года Киевсовет обращался в парламент с целью внести изменения в закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников, так как при нынешней законодательной базе местные власти не имеют рычагов воздействия на владельцев, из-за бездействия или противоправных действий которых разрушаются исторические здания.