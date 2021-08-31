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Министра культуры и главного полицейского столицы вызвали в горсовет Киева. Ткаченко ответил, что не на тех напали

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Ткаченко (на фото) предложил Кличко посетить Минкульт
Ткаченко (на фото) предложил Кличко посетить Минкульт
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и главу полиции Киева Ивана Выговского пригласили на пленарное заседание Киевского городского совета, которое пройдет 31 августа. Об этом говорится на сайте мэрии.

Ткаченко пригласили для "заслушивания информации о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве". Выговского – с целью "заслушивания информации о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории города Киева".

Министр культуры в своем Telegram ответил, что находится в отпуске и о приглашении на сессию Киевсовета "узнал с удивлением".

"[Мэру Киева] Виталию Владимировичу [Кличко] хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не в спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях. Однако не на тех напали. Завтра на сессии Киевского городского совета ожидайте моего заместителя, Светлану Фоменко", – сообщил он.

Также министр предложил мэру столицы после его возвращения из отпуска 2 сентября посетить Минкульт, чтобы рассказать, "почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране".

"А еще: почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева? Почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход Минкульта? Почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятники местного значения? И еще много "почему", – добавил он.

Контекст:

Между Кличко с одной стороны и Ткаченко с Выговским с другой возник конфликт из-за сноса исторического здания в Киеве – усадьбы Барбана, построенной в 1891 году. Это был одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой. Застройщик, снесший усадьбу, – ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений", писало LB.ua.

Ткаченко назвал снос здания "ужасом и стыдом" и обвинил столичную власть в том, что она "не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков". Полиция Киева начала уголовное производство по факту самоуправства с застройкой усадьбы Барбана.

В ответ Кличко обвинил Минкульт и полицию в том, что они не предотвратили снос дома.

После этого Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Мэр Киева отказался из-за рабочей поездки в Чернигов. 

СНБО на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства. В ответ на это Кличко заявил, что СНБО заинтересовался памятниками архитектуры в Украине, поскольку Минкульт "долгое время не выполняет свои прямые обязанности".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Александр Ткаченко, Киевгорсвет, Министерство культуры и информационной политики, Иван Выговский
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