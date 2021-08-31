Министра культуры и главного полицейского столицы вызвали в горсовет Киева. Ткаченко ответил, что не на тех напали

Ткаченко пригласили для "заслушивания информации о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве". Выговского – с целью "заслушивания информации о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории города Киева".

Министр культуры в своем Telegram ответил, что находится в отпуске и о приглашении на сессию Киевсовета "узнал с удивлением".

"[Мэру Киева] Виталию Владимировичу [Кличко] хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не в спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях. Однако не на тех напали. Завтра на сессии Киевского городского совета ожидайте моего заместителя, Светлану Фоменко", – сообщил он.

Также министр предложил мэру столицы после его возвращения из отпуска 2 сентября посетить Минкульт, чтобы рассказать, "почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране".

"А еще: почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева? Почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход Минкульта? Почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятники местного значения? И еще много "почему", – добавил он.