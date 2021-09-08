Голобуцкий о рейтингах: Уровень доверия к Кличко и Разумкову становится для Офиса президента серьезной проблемой

"Помнится, в весеннем опросе "Рейтинга" у Разумкова, Кличко и еще у кого-то были самые низкие антирейтинги. Если выборы главы государства состоятся, как им положено, через 2,5 года, мы понимаем, что к тому времени президент уже будет гораздо менее популярен, тогда доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой серьезнейшей проблемой", – отметил эксперт.

Он считает, что объективных причин для роста рейтинга президента Украины Владимира Зеленского сейчас в стране нет.

"Мы видим, что рейтинг вырос на каких-то 2% плюс техническая погрешность. Такое впечатление, что эта социология делается для одного читателя. Я не вижу оснований для роста рейтинга Зеленского. Из-за визита к [президенту США Джо] Байдену? Или парада 24 августа? Что людей беспокоит, согласно социологии? Тарифы, цены, безопасность. Что из этого изменилось в позитивную сторону? Ничего. Единственная тенденция, о которой можно говорить, – рейтинг не падает", – подчеркнул политолог.

Такая же ситуация и у пропрезидентской партии "Слуга народа", убежден Голобуцкий.

"Не вижу у них причин для роста, разве что вождение в пьяном виде представителя партии как-то "поднимает" их рейтинг. Если без шуток, то, возможно, люди упорно не хотят разочаровываться, ищут какие-то зацепки", – резюмировал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.