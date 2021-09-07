"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге. В Раду проходят четыре партии – опрос

"Слугу народа" на выборах в Верховную Раду поддержали бы 25,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Далее идут "Европейская солидарность" (14,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%) и "Батьківщина" (10,6%).
Остальные партии набирают менее 5%.
Ближе всех к проходному барьеру "Сила и честь" (4,9%), партия "Наши" (4,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4,5%).
У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,8%.
Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержало 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.