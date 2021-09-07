"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге. В Раду проходят четыре партии – опрос

"Слугу народа" на выборах в Верховную Раду готовы поддержать 25,8% украинцев Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Слугу народа" на выборах в Верховную Раду поддержали бы 25,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Далее идут "Европейская солидарность" (14,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%) и "Батьківщина" (10,6%).

Остальные партии набирают менее 5%.

Ближе всех к проходному барьеру "Сила и честь" (4,9%), партия "Наши" (4,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4,5%).

У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,8%.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.