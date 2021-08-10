"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 26,6% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Следом идут "Европейская солидарность" (17%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16,2%) и "Батьківщина" (11,4%).

Также проходной барьер преодолевает "Сила и честь" (5,9%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов. В частности, "Свобода" (3%), "Украинская стратегия Гройсмана" и Радикальная партия – по 2,9%. У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 1,1% и 0,9% соответственно.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.