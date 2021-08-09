"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга – опрос

Согласно результатам опроса, в Верховную Раду проходят пять партий Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, 18,6% украинцев поддержало бы "Слугу народа".

Следом идут "Европейская солидарность" (13,7%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,5%).

Также проходной барьер преодолевают "Батьківщина" (7,6%) и "Сила и честь" (5,7%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,4%. У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 1,6% и 0,5% соответственно.

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.