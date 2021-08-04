В Верховную Раду проходят пять партий. Лидер рейтинга – "Слуга народа" – опрос

На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готово поддержать 18,3% респондентов.

Следом идут "Батьківщина" (16%) и "Европейская солидарность" (14,2%).

Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" – 6,3%.

Остальные партии набирают менее 5% голосов.

В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,7%. У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" – 2,1% и 1,6% соответственно.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.