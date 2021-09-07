У Порошенко самый высокий антирейтинг среди украинских политиков – опрос

Согласно результатам опроса, ни при каких обстоятельствах за Порошенко не проголосовали бы 45% украинцев Фото: ЕРА

Ни при каких обстоятельствах за Порошенко не проголосовали бы 45% украинцев.

На втором месте нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – за нее не готовы голосовать 38% опрошенных.

В первой тройке также нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 35%.

Следом идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко (25%), президент Украины Владимир Зеленский (24%) и экс-премьер-министр Арсений Яценюк (18%).

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Согласно результатам опроса, в президентском рейтинге лидирует Зеленский, которого готов поддержать 31,1% украинцев. Порошенко на втором месте – 13,3%.