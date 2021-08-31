Разумков о нападении на Порошенко: Нарушителей нужно привлекать к максимально жесткой ответственности

Об этом Разумков сказал на брифинге 31 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Любое проявление такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Поэтому считаю действия, которые произошли, недопустимыми, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть [разделения] – власть или оппозиция. Тут есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон – один для всех. И для президентов, и для журналистов, и для простых граждан. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жесткой", – сказал спикер.
Разумков отметил, что в случившемся "есть и хулиганская составляющая".
"С другой стороны, мы снова даем какие-то информационные поводы для использования против нашего государства. Этого точно не стоит делать в сегодняшних условиях", – добавил он.
24 августа Порошенко облили зеленкой в центре Киева. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Александр Погребиский рассказал, что нападавшему 22 года, его зовут Илья Пустовгар. По информации депутата, утром 25 августа мужчина попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией.
Депутат Киевсовета от "Евросолидарности", бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил 26 августа, что Порошенко в результате нападения получил ожог глаз.
После инцидента Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать. "Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – заявил Порошенко.
26 августа адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что нападавшего на экс-президента отпустили.