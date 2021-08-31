Разумков о нападении на Порошенко: Нарушителей нужно привлекать к максимально жесткой ответственности

Разумков: Мы снова даем какие-то информационные поводы для использования против нашего государства. Этого точно не стоит делать Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Об этом Разумков сказал на брифинге 31 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Любое проявление такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Поэтому считаю действия, которые произошли, недопустимыми, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть [разделения] – власть или оппозиция. Тут есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон – один для всех. И для президентов, и для журналистов, и для простых граждан. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жесткой", – сказал спикер.

Разумков отметил, что в случившемся "есть и хулиганская составляющая".

"С другой стороны, мы снова даем какие-то информационные поводы для использования против нашего государства. Этого точно не стоит делать в сегодняшних условиях", – добавил он.