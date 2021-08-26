Порошенко получил ожог глаз от зеленки – депутат Киевсовета

"На сегодняшний день у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени. Как это повлияет на его зрение, врачи не знают. И это можно будет определить только в течение какого-то времени", – сказал он.

Кононенко заявил, что в окружении Порошенко знали о возможном нападении и предупредили об этом руководство Управления госохраны.

"Руководство УГО передало [эту информацию] полиции. Но вместо того, чтобы усилить охрану, у Петра Алексеевича сняли трех человек из личной охраны", – утверждает экс-замглавы СБУ.