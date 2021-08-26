ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Порошенко получил ожог глаз от зеленки – депутат Киевсовета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко облили зеленкой 24 августа
Порошенко облили зеленкой 24 августа
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко получил ожог глаз в результате обливания зеленкой. Об этом депутат Киевсовета от "Евросолидарности", бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил в эфире канала "Прямий" 25 августа.

"На сегодняшний день у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени. Как это повлияет на его зрение, врачи не знают. И это можно будет определить только в течение какого-то времени", – сказал он.

Кононенко заявил, что в окружении Порошенко знали о возможном нападении и предупредили об этом руководство Управления госохраны.

"Руководство УГО передало [эту информацию] полиции. Но вместо того, чтобы усилить охрану, у Петра Алексеевича сняли трех человек из личной охраны", – утверждает экс-замглавы СБУ.

Контекст:

24 августа Порошенко облили зеленкой в центре Киева.

Правоохранители задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После этого Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Госохрана, зеленка, Виктор Кононенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS