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Посольство США осудило нападение на Порошенко

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24 августа Порошенко облили зеленкой
24 августа Порошенко облили зеленкой
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Посольство США в Украине 25 августа в Twitter осудило нападение на нардепа от "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых других членов общества нет места в процветающей демократии", – подчеркнули в посольстве.

Контекст:

24 августа Порошенко после участия в Марше защитников Украины облили зеленкой в центре Киева.

Правоохранители сразу задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После этого Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции.

Теги: США, Петр Порошенко, оппозиция, посольство США, нападение, хулиганство, уголовное производство
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