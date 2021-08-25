Посольство США осудило нападение на Порошенко

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых других членов общества нет места в процветающей демократии", – подчеркнули в посольстве.

Контекст:

24 августа Порошенко после участия в Марше защитников Украины облили зеленкой в центре Киева.

Правоохранители сразу задержали подозреваемого и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После этого Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напрямую нападение на себя он не стал упоминать.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента РФ Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – заявил Порошенко.

В то же время в Нацполиции сообщали, что задержанный находится в Печерском управлении полиции.