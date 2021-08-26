Разумков ответил, кто из украинских президентов внес самый большой вклад в развитие страны

Об этом он рассказал в интервью "Еспресо", которое вышло 26 августа.

Разумкова спросили, кто из президентов, по его мнению, внес наибольший вклад в развитие независимой Украины, а кто вызвал наибольшую стагнацию.

"Я дам на первый вопрос ответ, а на второй люди уже дали. Я думаю, что все-таки Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительными. Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше", – ответил политик.

Разумков считает Кучму одним из лучших президентов Украины. Он говорил об этом в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в октябре 2020 года.