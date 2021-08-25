Кучма: Во времена президентства я недооценил нашпигованность нашего политикума остатками московской агентуры

"Если же брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил. Первая – это нашпигованность нашего политикума остатками московской агентуры – и прямых гэбистов, и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы – действовал бы иначе", – сказал он.

Вторая вещь, которую, по словам Кучмы, он недооценил, – это потенциал украинского гражданского общества.

"Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", – сказал экс-президент.