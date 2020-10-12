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Разумков: Считаю Кучму одним из лучших президентов Украины

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о своем отношении ко второму президенту Украины Леониду Кучме.

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Разумков: Кучма был один из лучших президентов Украины
Разумков: Кучма был один из лучших президентов Украины
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма был одним из лучших президентов Украины. 

"Я считаю, что это один из лучших президентов Украины […] Характеристика по [Леониду] Кучме, я думаю, тоже из "Википедии". И многие с этим согласятся", – сказал Разумков.

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Кучму избирали президентом Украины два раза. Первый – 10 июля 1994 года, а второй –30 ноября 1999 года. При нем подписали соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

Кучма подписал в 1997 году вместе с тогдашним президентом России Борисом Ельциным Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который прекратил свое действие 1 апреля 2019 года после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии России против Украины на Донбассе.

Он также был подписантом Будапештского меморандума между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

Офис президента Украины 28 июля сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ.

Теги: Россия, Крым, Леонид Кучма, Донбасс, агрессия, аннексия, война на Донбассе, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, сотрудничество, ТКГ
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