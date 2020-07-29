"На позитив не похоже". В соцсетях обсуждают выход Кучмы из переговоров по Донбассу

Днем 28 июля Офис президента Украины сообщил, что экс-глава государства Леонид Кучма сложил полномочия руководителя украинской делегации в Минске и вышел из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
Хотя нынешний президент Владимир Зеленский, по сути, анонсировал отставку Кучмы еще в мае, она все же стала неожиданностью. Политики и журналисты в социальных сетях рассуждают о причинах и последствиях этого решения.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что для Владимира Зеленского будет непросто найти замену второму президенту.
Якими б не були причини, те, що Кучма залишив Тристоронню контактну групу, на позитив не схоже. І знайти кандидатуру такого рівня буде геть зовсім непросто.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 28, 2020
Главный редактор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко высказал мнение, что Кучма был "сдерживающим фактором" для представителей боевиков в контактной группе.
«Кучма всегда был сдерживающим фактором для приглашенных лиц из ОРДЛО в ТКГ» - Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина».— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) July 29, 2020
Обсуждаем в эфире: https://t.co/19M1RYQJq3 pic.twitter.com/C0zWBrMJvX
Бывший волонтер, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич считает, что из ТКГ уходят политики, "которые способны самостоятельно мыслить и ничем не обязаны Зеленскому".
Бывший нардеп и политтехнолог Владимир Куренной предположил, что "мудрый политик не увидел перспектив" и потому вышел из минского процесса.
Похожего мнения придерживается колумнист, политический обозреватель Виталий Портников.
"Присутствие Кучмы на переговорах – сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и завершения конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не воспринимается в Кремле и совсем никому там не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление абсолютно не нужно", – пишет Портников.
В свою очередь, журналист Сергей Руденко считает, что место Кучмы в контактной группе должен занять бывший председатель СБУ, экс-премьер Евгений Марчук.
29 июля Зеленский сообщил, что в качестве преемника Кучмы рассматривает кандидатуры первого президента Леонида Кравчука, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и еще нескольких человек. Он отмечал, что назовет нового главу делегации в ближайшее время.