"На позитив не похоже". В соцсетях обсуждают выход Кучмы из переговоров по Донбассу

Днем 28 июля Офис президента Украины сообщил, что экс-глава государства Леонид Кучма сложил полномочия руководителя украинской делегации в Минске и вышел из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Хотя нынешний президент Владимир Зеленский, по сути, анонсировал отставку Кучмы еще в мае, она все же стала неожиданностью. Политики и журналисты в социальных сетях рассуждают о причинах и последствиях этого решения.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что для Владимира Зеленского будет непросто найти замену второму президенту.

Якими б не були причини, те, що Кучма залишив Тристоронню контактну групу, на позитив не схоже. І знайти кандидатуру такого рівня буде геть зовсім непросто. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 28, 2020

Главный редактор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко высказал мнение, что Кучма был "сдерживающим фактором" для представителей боевиков в контактной группе.

«Кучма всегда был сдерживающим фактором для приглашенных лиц из ОРДЛО в ТКГ» - Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина».



Обсуждаем в эфире: https://t.co/19M1RYQJq3 pic.twitter.com/C0zWBrMJvX — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) July 29, 2020

Бывший волонтер, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич считает, что из ТКГ уходят политики, "которые способны самостоятельно мыслить и ничем не обязаны Зеленскому".

Бывший нардеп и политтехнолог Владимир Куренной предположил, что "мудрый политик не увидел перспектив" и потому вышел из минского процесса.

Похожего мнения придерживается колумнист, политический обозреватель Виталий Портников.

"Присутствие Кучмы на переговорах – сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и завершения конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не воспринимается в Кремле и совсем никому там не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление абсолютно не нужно", – пишет Портников.

В свою очередь, журналист Сергей Руденко считает, что место Кучмы в контактной группе должен занять бывший председатель СБУ, экс-премьер Евгений Марчук.

29 июля Зеленский сообщил, что в качестве преемника Кучмы рассматривает кандидатуры первого президента Леонида Кравчука, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и еще нескольких человек. Он отмечал, что назовет нового главу делегации в ближайшее время.