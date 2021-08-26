Мужчину, напавшего на Порошенко, отпустили – адвокат

Головань сказал, что нападавшего вызвали в полицию для сообщения о подозрении на 27 августа Фото: eurosolidarity.org

"Человека, который совершил это нападение, уже отпустили. Его сначала спрятали в полиции. Как нам сейчас сообщили, не предъявлено подозрение, не сделано практически ничего. Человека только вызвали, как нам сказали, на завтра для сообщения о подозрении. Произойдет это или нет, можно делать ставки", – сказал Головань.

По данным адвоката, нападающий действовал не один.

"Главное, что уже фактически установлено, и мы получили эту информацию, это была группа. Действовал нападающий не один, с ним были минимум три человека, которые тесно координировались. А от себя мы еще добавим, что действовали они под руководством и с помощью власти. Насколько мы знаем, шествие, в составе которого был пятый президент Украины, направлялось под удар этого нападающего силами той же Нацполиции, которая определенные улицы перекрывала и позволяла двигаться только по определенному маршруту", – заявил Головань.

Он сказал, что в полиции "намекнули": власти приняли позицию, что нападение на Порошенко –"обычное хулиганство".

"Хотя каждому более-менее трезвому юристу понятно, что нападение, опасное для жизни и здоровья, для глаз, было совершено в связи с политической деятельностью Петра Порошенко как пятого президента и лидера оппозиции. Это ст. 346 Уголовного кодекса – нападение на государственного деятеля. Однако позиция и Офиса генерального прокурора, и руководства Нацполиции, и МВД, и Офиса президента такая, что это обычное хулиганство, а поэтому нужно скрыть и защитить этого нападающего", – добавил адвокат.