“Гетман, с которого мы рисовали портреты, как икону. Даже жена заметила любовь". Кандидат в мэры Харькова произнес хвалебную речь в адрес Порошенко

"Александр – хозяйственник, политик, волонтер, общественный деятель. Кандидата от "Европейской солидарности" будут судить по делам, а не по "видосикам". Спасибо харьковчанам за поддержку на местных выборах", – заявили в партии.
Скорик также выступил с речью, фрагмент из которой опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков". Несколько раз кандидат в мэры Харькова назвал Порошенко гетманом и признавался в ему в любви.
"К нам сегодня приехал наш гетман. Гетман, которого мы любим. Наш гетман, за которого мы шли в бой с 2014 года. И с которого рисовали себе портреты, как иконы. Петр Алексеевич, вы не понимаете, насколько вы дорогой для меня человек. Даже жена говорит, что ты [Порошенко] очень любишь", – сказал Скорик.
Присутствующие посмеялись и зааплодировали высказыванию Скорика, а он продолжил говорить.
"У вас есть крепкая семья, на которую мы равняемся, вы – верующий человек. Я хочу тоже добиться таких же результатов в бизнесе, как вы", – заключил Скорик.
Скорика в прошлом году избрали депутатом Харьковского облсовета, он возглавляет фракцию "Евросолидарность". С 2000 года он был частным предпринимателем, а с 2017-го – генеральным директором ООО "Мясокомбинат "Мясной", отметило Depo.ua
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
ЦИК назначила на этот же день промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область), №197 (Черкасская область).