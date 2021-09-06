“Гетман, с которого мы рисовали портреты, как икону. Даже жена заметила любовь". Кандидат в мэры Харькова произнес хвалебную речь в адрес Порошенко

"Александр – хозяйственник, политик, волонтер, общественный деятель. Кандидата от "Европейской солидарности" будут судить по делам, а не по "видосикам". Спасибо харьковчанам за поддержку на местных выборах", – заявили в партии.

Скорик также выступил с речью, фрагмент из которой опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков". Несколько раз кандидат в мэры Харькова назвал Порошенко гетманом и признавался в ему в любви.

"К нам сегодня приехал наш гетман. Гетман, которого мы любим. Наш гетман, за которого мы шли в бой с 2014 года. И с которого рисовали себе портреты, как иконы. Петр Алексеевич, вы не понимаете, насколько вы дорогой для меня человек. Даже жена говорит, что ты [Порошенко] очень любишь", – сказал Скорик.

Присутствующие посмеялись и зааплодировали высказыванию Скорика, а он продолжил говорить.

"У вас есть крепкая семья, на которую мы равняемся, вы – верующий человек. Я хочу тоже добиться таких же результатов в бизнесе, как вы", – заключил Скорик.