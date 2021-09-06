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“Гетман, с которого мы рисовали портреты, как икону. Даже жена заметила любовь". Кандидат в мэры Харькова произнес хвалебную речь в адрес Порошенко

Скорика в прошлом году избрали депутатом Харьковского облсовета
Скорика в прошлом году избрали депутатом Харьковского облсовета
Фото: Європейська Солідарність - Харківщина / Facebook

Бывший президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 4 сентября на форуме в Харькове поддержал кандидата в мэры города Александра Скорика. Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook.

"Александр – хозяйственник, политик, волонтер, общественный деятель. Кандидата от "Европейской солидарности" будут судить по делам, а не по "видосикам". Спасибо харьковчанам за поддержку на местных выборах", – заявили в партии.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/591822228619175/

Скорик также выступил с речью, фрагмент из которой опубликовал Telegram-канал "ТРУХА Харьков". Несколько раз кандидат в мэры Харькова назвал Порошенко гетманом и признавался в ему в любви. 

"К нам сегодня приехал наш гетман. Гетман, которого мы любим. Наш гетман, за которого мы шли в бой с 2014 года. И с которого рисовали себе портреты, как иконы. Петр Алексеевич, вы не понимаете, насколько вы дорогой для меня человек. Даже жена говорит, что ты [Порошенко] очень любишь", – сказал Скорик.

Присутствующие посмеялись и зааплодировали высказыванию Скорика, а он продолжил говорить.

"У вас есть крепкая семья, на которую мы равняемся, вы – верующий человек. Я хочу тоже добиться таких же результатов в бизнесе, как вы", – заключил Скорик.

Контекст:

Скорика в прошлом году избрали депутатом Харьковского облсовета, он возглавляет фракцию "Евросолидарность". С 2000 года он был частным предпринимателем, а с 2017-го – генеральным директором ООО "Мясокомбинат "Мясной", отметило Depo.ua

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

ЦИК назначила на этот же день промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область), №197 (Черкасская область).

Теги: Петр Порошенко, Харьков, бизнес, политика, семья, Европейская солидарность, мэр, жена
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