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Выборы мэра Харькова будут стоить вдвое дороже, чем выборы двух нардепов – "Чесно"

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На голосование 31 октября, которое пройдет в Харькове, а также в Херсонской и Черкасской облстях, потратят 76,7 млн грн
На голосование 31 октября, которое пройдет в Харькове, а также в Херсонской и Черкасской облстях, потратят 76,7 млн грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

31 октября в Украине пройдут внеочередные выборы городского головы Харькова, а также выборы народных депутатов в Черкасской и Херсонской областях. Об этом сообщило движение "Чесно" 3 сентября.

На голосование в этот день планируют потратить 76,7 млн грн, большую часть суммы – 55,7 млн – израсходуют на выборы мэра Харькова. На проведение выборов нардепов в двух областях предусмотрено около 25,5 млн грн.

В Центральной избирательной комиссии "Чесно" сообщили, что средства из госбюджета поступили в полном объеме.

По данным ЦИК на 1 сентября, в выборах в Черкасской и Херсонской областях примут участие 290 тыс. избирателей: более 160 тыс.– в Черкасской и 130 тыс. – в Херсонской. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской и 141 избирательном участке в Черкасской области.

В "Чесно" также сообщили, что потенциальные кандидаты в мэры Харькова ведут свои рекламные кампании более полугода.

"Десятки тысяч долларов уже потрачены на рекламу в Facebook. По состоянию на конец июля "Чесно" обнаружило почти 40 страниц, которые активно ведут за и против потенциальных кандидатов в мэры. Общая сумма расходов данных страниц в этом году превысила 2,5 млн грн", – заявили эксперты.

По их мнению, выборы городского головы Харькова могут стать самыми дорогими с точки зрения затрат на рекламу в соцсетях.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

ЦИК назначила на этот же день промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область), №197 (Черкасская область).

Теги: Украина, Харьков, выборы, госбюджет, ЦИК, депутаты, Херсонская область, Черкасская область, Чесно, соцсети, голосование
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