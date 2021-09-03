Выборы мэра Харькова будут стоить вдвое дороже, чем выборы двух нардепов – "Чесно"

На голосование 31 октября, которое пройдет в Харькове, а также в Херсонской и Черкасской облстях, потратят 76,7 млн грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На голосование в этот день планируют потратить 76,7 млн грн, большую часть суммы – 55,7 млн – израсходуют на выборы мэра Харькова. На проведение выборов нардепов в двух областях предусмотрено около 25,5 млн грн.

В Центральной избирательной комиссии "Чесно" сообщили, что средства из госбюджета поступили в полном объеме.

По данным ЦИК на 1 сентября, в выборах в Черкасской и Херсонской областях примут участие 290 тыс. избирателей: более 160 тыс.– в Черкасской и 130 тыс. – в Херсонской. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской и 141 избирательном участке в Черкасской области.

В "Чесно" также сообщили, что потенциальные кандидаты в мэры Харькова ведут свои рекламные кампании более полугода.

"Десятки тысяч долларов уже потрачены на рекламу в Facebook. По состоянию на конец июля "Чесно" обнаружило почти 40 страниц, которые активно ведут за и против потенциальных кандидатов в мэры. Общая сумма расходов данных страниц в этом году превысила 2,5 млн грн", – заявили эксперты.

По их мнению, выборы городского головы Харькова могут стать самыми дорогими с точки зрения затрат на рекламу в соцсетях.