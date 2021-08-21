В ЦИК Украины заявили, что пока невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей

В ЦИК заявили, что провести выборы в некоторых общинах Донецкой и Луганской областей пока невозможно Фото: EPA

В комиссии отметили, что попросили администрации предоставить заключения, так как сама ЦИК не уполномочена определять обеспечение надлежащего уровня безопасности и возможность избежать террористической угрозы во время организации и проведения выборов на этих территориях.

"Несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактической по всей линии разграничения, а также есть провокации, что не может гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов", – говорится в ответах ВГА.

Также в администрациях сообщили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует размещение тяжелого вооружения вне линий отвода, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения. Кроме этого, с начала года фиксируют и прицельные обстрелы населенных пунктов, дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов.

"Таким образом, учитывая выводы командования операции Объединенных сил, Главного управления Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецка и Луганска ОГА-ВГА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении ЦИК.

В перечень входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.