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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Бывшие нардепы, признавшие оккупацию Крыма, не отказались от украинских наград – "Чесно"

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Бывшие народные депутаты Украины, которые после оккупации Крыма Россией стали коллаборационистами, до сих пор не отказались от украинских государственных наград. Об этом сообщило движение "Чесно" 25 августа.

Экс-нардеп от Партии регионов Борис Дейч имеет ряд высоких госнаград Украины, в том числе и звание Героя Украины.

"Чесно" напомнило, что в 2010 году Дейч голосовал за ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году, а во время незаконного референдума в Крыму в 2014 году призвал объединяться с Россией.

Депутат первого созыва Рады, ставший впоследствии ректором Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров имел ряд украинских наград в том числе и награду Героя Украины. После оккупации Крыма Таврический университет был преобразован в Крымский федеральный университет, Багров занял пост президента вуза. В 2015 году он скончался.

Бывший народный депутат и экс-министр обороны Павел Лебедев не отказался от украинской медали "За отличие в военной службе" и от звания заслуженного экономиста Украины.

Нардеп первого созыва Рады Сергей Цеков после аннексии полуострова стал первым членом Совета Федерации РФ. Он с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК.

"Цекова называют одним из крестных отцов политики Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном русскими оккупантами здании Верховного совета АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с [президентом РФ Владимиром] Путиным", – отметили в материале.

В движении "Чесно" отметили, что звание Героя Украины дает ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии Россия формально оставила для украинских героев.

"Сейчас процедура лишения государственных наград, в том числе и звания Героя Украины, сложная и не действенная. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому героями после награждения остаются практически пожизненно даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму", – резюмировали в "Чесно".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Украина, Сергей Цеков, Павел Лебедев, льготы, оккупация, народные депутаты, Герой Украины
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