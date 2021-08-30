Терехов подписал распоряжение о подготовке к выборам городского головы Харькова

Терехов подписал документ о выделении мест для агитации Фото: city.kharkov.ua

Терехов распорядился утвердить план организационных мероприятий по подготовке к выборам и создать рабочую группу по вопросам материально-технического обеспечения избирательных комиссий.

И.о. мэра также подписал распоряжение о выделении мест для размещения материалов предвыборной агитации на территории Харькова.