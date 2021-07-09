"Здравствуй, Бог". Терехов записал видеообращение к харьковчанам. В соцсетях раскритиковали его

Терехов: Я приглашаю вас в храм, но говорить я там не буду Фото: Игорь Терехов / Facebook

"Я приглашаю вас в храм, но говорить я там не буду. Поделюсь своими мыслями. Здравствуй, Бог. Я не знаю, как ты выглядишь, какое имя носишь. Но я точно знаю, что ты есть. Я верую в тебя. Верю тебе. И твоя вера есть в каждом из нас. Внутри", – сказал Терехов.

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Видео: Харьковский городской совет / YouTube

Депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "Вместе" Дмитрий Булах заявил 9 июля в Facebook, что видео Терехова – "из цикла "наркомания и жизнь".

"Люди вообще смотрят ролики перед выпуском? Просто жесть. PS. Будем делать кандидату просмотры", – написал Булах.

"Такие предвыборные ролики – это позор для города, подарившего человечеству "скучное лицо" и "давай все по-новой". Я бы денег не дал", – написал в комментариях к посту Павло Стольник.

Депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков от "Европейской солидарности" написал Булаху, что он – не целевая аудитория Терехова.