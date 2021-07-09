"Здравствуй, Бог". Терехов записал видеообращение к харьковчанам. В соцсетях раскритиковали его

"Я приглашаю вас в храм, но говорить я там не буду. Поделюсь своими мыслями. Здравствуй, Бог. Я не знаю, как ты выглядишь, какое имя носишь. Но я точно знаю, что ты есть. Я верую в тебя. Верю тебе. И твоя вера есть в каждом из нас. Внутри", – сказал Терехов.
Депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "Вместе" Дмитрий Булах заявил 9 июля в Facebook, что видео Терехова – "из цикла "наркомания и жизнь".
"Люди вообще смотрят ролики перед выпуском? Просто жесть. PS. Будем делать кандидату просмотры", – написал Булах.
"Такие предвыборные ролики – это позор для города, подарившего человечеству "скучное лицо" и "давай все по-новой". Я бы денег не дал", – написал в комментариях к посту Павло Стольник.
Депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков от "Европейской солидарности" написал Булаху, что он – не целевая аудитория Терехова.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19. Обязанности мэра временно исполняет Терехов.
Храм Жен-Мироносиц был открыт в центре Харькова в 2015 году на месте старого Мироносицкого храма, разрушенного в 1930 году.
Строительство храма началось в 2013 году и сопровождалось протестами харьковчан. Тогдашний главный архитектор города Сергей Чечельницкий заявил, что акции протеста против строительства – обычное дело в европейских столицах, об этом сообщал сайт мэрии Харькова.