Зеленский укрепил свои позиции в президентском рейтинге – опрос

На выборах главы государства Зеленского готов поддержать 31,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Как отмечают социологи, за прошедший месяц рейтинг действующего президента вырос почти на 4 процентных пункта.

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 13,3% опрошенных.

Следом идут нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,9%), нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,2%), а также лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,1%).

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман набирают по 5,7%.

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.