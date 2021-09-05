Зеленский – украинским паралимпийцам: Украина снова показала высокий результат. Гордимся и приветствуем дома

"Завершились Паралимпийские игры 2020 в Токио. Благодаря нашим спортсменам Украины снова показала высокий результат и заняла шестое место в общем зачете! Наши паралимпийцы завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Спасибо каждому! Гордимся и приветствуем дома", – написал он.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября. Игры прошли без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревновались в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях приняли участие 143 спортсмена.

Украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место. Самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде 2020 года стал украинец Максим Крипак. Он завоевал семь медалей, из которых – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году (117 медалей, третье место).

Часть украинской сборной, выступавшей на Паралимпийских играх 2020 в Токио, 5 сентября вернулась домой.