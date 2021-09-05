Украинские спортсмены вернулись с Паралимпиады 2020 в Токио. Фоторепортаж
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Часть украинской сборной, выступавшей на Паралимпийских играх 2020 в Токио, 5 сентября вернулась домой. Об этом сообщило Общественное
. В аэропорту Борисполь спортсменов встречали с шариками и цветами. В Киев прибыли 126 членов украинской делегации, среди которых спортсмены, медики и тренеры, а остальные прибудут 6 сентября. На Паралимпиаде 2020 года украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей
и по количеству золотых наград заняли шестое место.