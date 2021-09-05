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Украинские спортсмены вернулись с Паралимпиады 2020 в Токио. Фоторепортаж

Сегодня 13.08
Часть украинской сборной, выступавшей на Паралимпийских играх 2020 в Токио, 5 сентября вернулась домой. Об этом сообщило Общественное. В аэропорту Борисполь спортсменов встречали с шариками и цветами. В Киев прибыли 126 членов украинской делегации, среди которых спортсмены, медики и тренеры, а остальные прибудут 6 сентября. На Паралимпиаде 2020 года украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место.
Теги: Украина, спорт, Паралимпийские игры, Паралимпиада, Паралимпиада 2020
 

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