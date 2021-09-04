Украинская бегунья Ботурчук завоевала серебро на Паралимпиаде

Ботурчук завоевала уже три серебра на этих Играх Скриншот: Суспільне Дніпро / YouTube

Ботурчук соревновалась в беге на 200 м (класс T12). Ее время – 24,48 секунды. Для нее нынешняя медаль – уже третье серебро на этих Играх.

Победила в соревновании кубинка Омара Дуранд с результатом 23,02 секунды, она установила мировой рекорд. Бронзу взяла спортсменка Паралимпийского комитета России Анна Кулинич-Сорокина – 24,85 секунды.

Ботурчук – заслуженный мастер спорта Украины. Она паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2008-го, 2012-го и 2016 годов.