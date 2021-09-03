Пловец Остапченко завоевал для Украины 23-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Украинец выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем в классе S3.

Остапченко преодолел дистанцию за 3.21.62, что позволило ему завоевать золотую медаль.

Второе и третье места заняли мексиканцы Диего Лопес Диас (3.23.57) и Хесус Эрнандес (3.23.93).

2 сентября Остапченко завоевал бронзовую медаль, показав третий результат в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S1.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете по количеству наград находится на четвертом месте с 93 медалями, из которых 23 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. По количеству золотых наград украинская сборная на пятом месте.