Украинские спортсмены взяли два серебра и бронзу на Паралимпиаде 2020

Цветов соревновался в беге на 200 метров (класс T35). Он пришел вторым с результатом 23,25 секунды.

Золото и бронзу взяли спортсмены Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов (23,00) и Артем Калашян (23,75).

Мажула соревновалась в гребле на байдарке-одиночке (класс KL1). Дистанцию в 200 метров она прошла за 54,805 секунды и завоевала серебро.

Золото в дисциплине получила немка Эдина Мюллер (53,958), бронзу – представительница Чили Катеринн Воллерман (55,921).

Ковальчук участвовал в соревновании по смешанной стрельбе из винтовки лежа на дистанции в 50 метров (класс SH2). Он стал третьим с результатом в 228,9 очков.

Золото и серебро в стрельбе взяли сербы Драган Ристич (525,7) и Здравко Саванович (250,1).