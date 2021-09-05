ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украина на Паралимпиаде 2020 в Токио завоевала 98 медалей и заняла шестое место по количеству золотых наград

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский спортсмен Крипак завоевал пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио
Украинский спортсмен Крипак завоевал пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио
Фото: EPA

Украинские спортсмены на Паралимпийских играх 2020 в Токио завоевали 98 медалей. Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады.

Сборная Украины выиграла 24 золотые медали, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинские спортсмены были представлены в 15 видах спорта, в 10 из них получили награды.

Украина по общему количеству медалей заняла пятое место, по количеству золотых наград – шестое.

Первое место по общему количеству наград заняла сборная Китая (207 медалей), второе – Великобритании (124 медали), третье – сборная Российского паралимпийского комитета (118 медалей).

Скриншот: paralympic.org
Скриншот: paralympic.org

Как отмечает "Суспільне спорт", самое большое количество медалей украинские спортсмены получили в соревнованиях по плаванию (43 медали) и легкой атлетике (24 медали).

Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году (117 медалей, третье место).

На Паралимпиаде 2020 года самым титулованным спортсменом стал украинец Максим Крипак. Он завоевал семь медалей, из которых – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. В целом Крипак выиграл уже 15 медалей на Паралимпиадах, 10 из них – золотые. Он пятикратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Паралимпийские игры, Паралимпиада, золотая медаль, медали, Паралимпиада 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Резко похолодало. Мне снова везде холодно". Брежнева показала, как утеплилась
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Мы с тобой зажжем все танцплощадки", "Пчелы и бабочки рулят". Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер
"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
"Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты". Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке
"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке
"Слишком много пафосных слов". Хименес-Браво в соцсети рассуждал об отношениях с женщинами
"Слишком много пафосных слов". Хименес-Браво в соцсети рассуждал об отношениях с женщинами
"Ох и отхватил кто-то жемчужину". alyona alyona сообщила, что переехала жить к любимому
"Ох и отхватил кто-то жемчужину". alyona alyona сообщила, что переехала жить к любимому
4 сентября: первые продажи колготок, день рождения Бейонсе и Харлан, смерть Стуса и Баниониса
4 сентября: первые продажи колготок, день рождения Бейонсе и Харлан, смерть Стуса и Баниониса
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Morgenshtern: Моргенштерн – мамина фамилия, она еврейка
  Morgenshtern: Моргенштерн – мамина фамилия, она еврейка G
Дмитрий ГОРДОН
4 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
4 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе
  "Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе G
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Не позорься, лучше на шпагат садись". Волочкова спела вживую
"Не позорься, лучше на шпагат садись". Волочкова спела вживую
"Люблю тебя до луны и обратно". Солистка The Hardkiss Юлия Санина с мужем отмечают розовую свадьбу
"Люблю тебя до луны и обратно". Солистка The Hardkiss Юлия Санина с мужем отмечают розовую свадьбу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS