Украина на Паралимпиаде 2020 в Токио завоевала 98 медалей и заняла шестое место по количеству золотых наград

Украинский спортсмен Крипак завоевал пять золотых медалей на Паралимпиаде в Токио Фото: EPA

Сборная Украины выиграла 24 золотые медали, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинские спортсмены были представлены в 15 видах спорта, в 10 из них получили награды.

Украина по общему количеству медалей заняла пятое место, по количеству золотых наград – шестое.

Первое место по общему количеству наград заняла сборная Китая (207 медалей), второе – Великобритании (124 медали), третье – сборная Российского паралимпийского комитета (118 медалей).

Скриншот: paralympic.org

Как отмечает "Суспільне спорт", самое большое количество медалей украинские спортсмены получили в соревнованиях по плаванию (43 медали) и легкой атлетике (24 медали).

Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году (117 медалей, третье место).

На Паралимпиаде 2020 года самым титулованным спортсменом стал украинец Максим Крипак. Он завоевал семь медалей, из которых – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. В целом Крипак выиграл уже 15 медалей на Паралимпиадах, 10 из них – золотые. Он пятикратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы.