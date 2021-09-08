Комитет Рады пересмотрит законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА в октябре

За решение о пересмотре законопроекта о столице проголосовало 20 из 27 членов профильного комитета Рады Скриншот: Комітет з питань організації державної влади / YouTube

Заседание транслировалось на YouTube-канале комитета Рады.

"Убежден, нам вряд ли удастся подготовить качественный и консенсусный законопроект до 22 сентября. Поэтому я себе ставлю задачу, что мы сможем выпустить на комитет этот законопроект на первое заседание в октябре, то есть через одно заседание", – сказал в ходе обсуждения документа глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Гузь отметил, что "вся ситуация вокруг [мэра Киева Виталия] Кличко имеет исключительно политический подтекст".

"Все понимают, что Офис президента, его руководитель Андрей Ермак, "Слуга народа" хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций", – добавил Гузь.

В то же время член комитета, первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "понимает стремление затянуть этот процесс, потому что каждый день без закона [о столице] позволяет Киевсовету принимать решения, связанные с сомнительными выделениями земли, отводами, планами".

"Это все то, что киевляне не хотели бы видеть у себя в городе. А хотели бы видеть реальное самоуправление и работающую систему, когда над нашим большим и солнценосным мэром, к которому не может быть претензий, но должен быть хоть какой-то надзор. Мы не говорим о контроле, мы уважаем Хартию местного самоуправления. Поэтому говорим о заботливом надзоре. Давайте заботливый надзор обсуждать", – подчеркнул нардеп.

Комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития на заседании 1 октября 2019 года рекомендовал парламенту принять проект закона №2143-3. Он был проголосован в первом чтении 3 октября. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от "Слуги народа", министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, сообщалось, что Ткаченко претендует на должность главы КГГА.