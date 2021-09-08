Комитет Рады 8 сентября рассмотрит законопроект о Киеве, он ограничивает власть мэра Кличко – СМИ

По информации издания, нардепы получили команду Банковой ускорить подготовку закона ко второму чтению.

В то же время, в повестке дня заседания, опубликованном на сайте профильного комитета, указанного законопроекта нет.

Комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития на заседании 1 октября 2019 года рекомендовал парламенту принять проект закона №2143-3. Он был принят в первом чтении 3 октября. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от "Слуги народа", министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, сообщалось, что Ткаченко претендует на должность главы КГГА.