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Комитет Рады 8 сентября рассмотрит законопроект о Киеве, он ограничивает власть мэра Кличко – СМИ

Согласно законопроекту, Кличко будет председательствовать на заседаниях Киевского горсовета
Согласно законопроекту, Кличко будет председательствовать на заседаниях Киевского горсовета
Фото: kyivcity.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 8 сентября повторно рассмотрит "Проект закона о Киеве – столице Украины" (№2143-3), он может ограничить полномочия мера Виталия Кличко в городе. Об этом накануне сообщило ZN.UA со ссылкой на источник.

По информации издания, нардепы получили команду Банковой ускорить подготовку закона ко второму чтению.

В то же время, в повестке дня заседания, опубликованном на сайте профильного комитета, указанного законопроекта нет.

Комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития на заседании 1 октября 2019 года рекомендовал парламенту принять проект закона №2143-3Он был принят в первом чтении 3 октября. 16 сентября 2020 года парламентариям была представлена таблица поправок к документу.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от "Слуги народа", министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, сообщалось, что Ткаченко претендует на должность главы КГГА.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

Теги: Верховная Рада, Киев, СМИ, Виталий Кличко, КГГА, Александр Ткаченко, парламент, комитет, законопроект, Офис президента Украины, мэр, нардеп
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