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Мэры трех украинских городов рассказали о проблемах в подготовке к отопительному сезону

Мэры Мариуполя, Николаева и Кропивницкого заявили об угрозе срыва подготовки к отопительному сезону
Мэры Мариуполя, Николаева и Кропивницкого заявили об угрозе срыва подготовки к отопительному сезону
Фото: depositphotos.com

Мэр Николаева Александр Сенкевич, городской голова Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Мариуполя Вадим Бойченко 17 сентября рассказали изданию Comments.ua о проблемах в подготовке к отопительному сезону.

Они заявили, что есть угроза срыва подготовки к зиме, и для ее устранения необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ, пишет издание. 

По словам Сенкевича, Николаев из-за заблокированных счетов не может "даже технически подготовиться к новому отопительному сезону".

"Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать", – отметил городской голова. 

Бойченко говорит, что в договорах на поставку природного газа есть дискриминационные нормы, которые нужно устранить. 

"Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения до соответствующего размера штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившуюся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению", – сказал он. 

Райкович обратил внимание на то, что под угрозой оказались коммунальные учреждения. 

"Власти следует понимать, что бюджетные учреждения — это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах", – подчеркнул он. 

Контекст:

В начале сентября Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обращалась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезонаВ ассоциации подчеркнули, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на прежнем уровне и для стабильного прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию. 

Теги: Виталий Кличко, Николаев, Мариуполь, отопительный сезон, тарифы, Александр Сенкевич, школы, Вадим Бойченко, Ассоциация городов Украины, больницы, теплоснабжение, детские сады, компенсация, Андрей Райкович
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