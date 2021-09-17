Мэры трех украинских городов рассказали о проблемах в подготовке к отопительному сезону

Они заявили, что есть угроза срыва подготовки к зиме, и для ее устранения необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ, пишет издание.

По словам Сенкевича, Николаев из-за заблокированных счетов не может "даже технически подготовиться к новому отопительному сезону".

"Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать", – отметил городской голова.

Бойченко говорит, что в договорах на поставку природного газа есть дискриминационные нормы, которые нужно устранить.

"Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения до соответствующего размера штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившуюся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению", – сказал он.

Райкович обратил внимание на то, что под угрозой оказались коммунальные учреждения.

"Власти следует понимать, что бюджетные учреждения — это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах", – подчеркнул он.