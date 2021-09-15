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ПОЛИТИКА

"Наш край": Отопительный сезон 2021–2022 рискует стать самым сложным за всю историю Украины

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Александр Мазурчак: Почти половина городов и общин пока не могут гарантировать своевременную подачу тепла и тем более не способны обеспечить его на весь период холодов
Александр Мазурчак: Почти половина городов и общин пока не могут гарантировать своевременную подачу тепла и тем более не способны обеспечить его на весь период холодов
Фото: nashkray.org

В Украине правительство проводит бездумную политику, и это поставило общины на грань техногенных и социальных катастроф, а отопительный сезон 2021–2022 может оказаться самым сложным в истории Украины, заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак. Об этом сообщил сайт партии 15 сентября.

"Центральная власть самоустранилась от подготовки к отопительному сезону, переложив ответственность за это на плечи городских голов. Но она не дала им ни полномочий, ни ресурсов для решения проблем. Из-за этого почти половина городов и общин пока не могут гарантировать своевременную подачу тепла и тем более не способны обеспечить его на весь период холодов. Такой ситуации еще никогда не было в истории независимой Украины", – сказал политик.

Он объяснил, что у местных общин нет возможности обеспечить дома теплом и горячей водой на заявленных Кабмином условиях, необходимо резко повышать тарифы, но этого они сделать также не могут. 

"Повышение тарифов – дело непопулярное, вредное для рейтингов. Поэтому правительство делает вид, что оно ни в чем не виновато и это все на совести общин. Но повысить тарифы местные общины тоже не могут, потому что для этого должен быть принят ряд подзаконных актов на уровне Министерства развития общин и территорий Украины. Эти акты до сих пор не приняты. Поэтому города и общины оказались заложниками бездарной политики правительства", – заявил Мазурчак.

По его словам, новые условия НАК "Нафтогаз" большинство теплокоммунэнерго не могут выполнить.

"Почти половина теплокоммунэнерго страны не способна работать по "Новым условиям" от "Нафтогаза", ведь они предусматривают плату наперед. А где взять ее, если есть миллиардные долги, а люди не платят, потому что не могут? Поэтому счета уже 59 общин заблокированы из-за долгов, и подготовиться к отопительному сезону они вообще не могут", – сообщил политик.

Мазурчак подчеркнул, что при такой политике правительства проблему решить невозможно.

"Суммарный долг перед теплогенерирующими компаниями пересек отметку в 70 миллиардов гривен. Это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. В отопительный сезон увеличится тариф – это очевидно. Поэтому даже реструктуризация долгов становится фикцией, а не механизмом решения проблемы. Ведь для того, чтобы погасить старые долги, людям необходимо исправно выплачивать все текущие платежи, которые снова вырастут, а еще дополнительно вносить деньги на погашение задолженности за прошлый период. Если денег и до того не было, то после подписания договора реструктуризации они не появятся. Зато по новому закону должников просто будут отключать. И Украина получит волну нелегальных подключений/врезок и пожаров от отопления кустарными методами", – заявил он.

В партии добавили, что необходимо немедленно восстановить предыдущую норму закона об ограничении на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг на период действия карантина плюс 30 дней после его окончания.

"Соответствующий законопроект уже разработали депутаты от партии, в ближайшее время его внесут на рассмотрение парламента. Также "Наш край" требует немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованные из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение", – сказано в сообщении.

Контекст:

20 марта парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". На период карантина и месяц после него введен запрет на отключение потребителей от коммунальных услуг, а также на начисление штрафов и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

20 августа вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям. Портал ExPro писал, что этим законом официально сняты ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которые предусматривались законодательством об условиях адаптивного карантина.

Теги: газ, правительство, отопление, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, тарифы, деньги, законодательство, законопроект, реструктуризация долга, Наш край, Александр Мазурчак, теплоснабжение, природный газ
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