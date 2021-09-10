Тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут повышаться – Шмыгаль

Шмыгаль: Мы работаем над тем, чтобы не было увеличения тарифов на тепло и горячую воду Фото: kmu.gov.ua

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому, то есть мы не планируем повышения тарифов. Цена газа, которая зафиксирована в тарифах теплокоммунэнерго, колеблется от 5 грн до 6,5 грн. 7,42 грн без НДС – это 6,18 грн. То есть в некоторых теплокоммунэнерго будет разница до 50 коп., в некоторых цена даже лучше, чем заложена в тариф", – сообщил премьер.

Он добавил, что Кабмин ведет работу с мэрами городов, на которых возложена ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду.

"Правительство готово подставить плечо, чтобы органам местного самоуправления было легче проходить этот отопительный сезон в части невозложения лишнего бремени на плечи людям. Мы работаем над тем, чтобы не было увеличения тарифов на тепло и горячую воду", – сказал Шмыгаль.