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Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви – СМИ

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С 1980 года костел Святого Николая в Киеве делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки
С 1980 года костел Святого Николая в Киеве делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки
Фото: ZN.UA (Зеркало недели. Украина) / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви (РКЦ). Об этом 9 сентября пишет LB.ua со ссылкой на источники.

Они сообщили изданию, что распоряжение подписано 7 сентября.

С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.

Совет церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18 августа 2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16 сентября 2020 года.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщали, что возгорание возникло во время репетиции в органном зале, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

На восстановление костела Святого Николая в Киеве предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

Теги: Киев, пожар, католики, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, костел
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