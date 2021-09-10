Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине Римско-католической церкви – СМИ

С 1980 года костел Святого Николая в Киеве делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки Фото: ZN.UA (Зеркало недели. Украина) / Telegram

Они сообщили изданию, что распоряжение подписано 7 сентября.

С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.

Совет церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18 августа 2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16 сентября 2020 года.