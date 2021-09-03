В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая

На месте работают 15 спасателей и четыре единицы техники, сообщил мэр Киева Кличко Фото: Бабель / Telegram

"В 21.49 поступила заявка. Ранг пожара 2, техника следует. Возгорание на первом и втором этажах с переброской на крышу здания", – отметили в ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что на месте работают 15 спасателей и четыре единицы техники.

Пока неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.

Видео пожара в соцсетях публикуют СМИ и очевидцы.