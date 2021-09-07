"Пусть лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки". Католический епископ возмутился из-за заявления заместителя Ткаченко по поводу костела Святого Николая

Виталий Кривицкий: Скажите, каким может быть продолжение диалога с людьми, которые убеждены: пусть лучше развалится, чем будут не решены или не так решены наши другие политические вопросы? Фото: bog.news

"Привластные люди говорят, что они пекутся о храме. Но в то же время затягивают нас в определенные политические процессы. И здесь я хочу акцентировать внимание на реплике, которую я услышал в окружении представителей органного зала. Когда на вопрос, будут ли у нас средства для того, чтобы восстановить храм, заместителем министра культуры было сказано очень прямо: "Пусть он лучше рухнет, чем его будут восстанавливать поляки", – заявил Кривицкий.

Епископ добавил, что представители католической церкви не предлагали восстановление храма именно за счет польского капитала.

"Хотя слово "поляки" не произносилось. Мы говорили, что, кроме украинских, можем привлечь иностранных инвесторов. Скажите, каким может быть продолжение диалога с людьми, которые убеждены: пусть лучше развалится, чем будут не решены или не так решены наши другие политические вопросы?" – возмутился он.