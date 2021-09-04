"Десятки миллионов гривен". В Минкульте Украины назвали сумму восстановления костела Святого Николая в Киеве

Огонь повредил отделку на первом и втором этажах внутри здания костела, также пострадал орган Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"Сейчас лагодаря [генеральному директору интернет-супермаркета Rozetka] Владиславу Чечеткину, [сооснователь Monobank] Олегу Гороховскому, [совладельцу группы терминалов TIS] Андрею Ставницеру и [главе правления "Альфа-Банка"] Виктории Михайльо уже имеем часть суммы на противоаварийные работы", – отметил Ткаченко.

По словам министра, сообщения и звонки с предложениями помощи костелу Минкульт получает со всей страны.

"Мы понимаем, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен. Так же, как и восстановление органа", – написал чиновник.

Глава Минкульта опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, чтобы желающие могли отправить деньги на восстановление.

Чечеткин сообщил в Facebook, что говорил с Ткаченко о масштабе повреждения костела.

"Пока точных оценок нет, уже понятно, что огонь сильно повредил костел и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов. Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 млн гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться. Это наша история. Наша гордость", – обратился бизнесмен.

Monobank также выделит 1 млн гривен на восстановление костела Святого Николая.

"Уже завтра в разделе "Благотворительность" появятся реквизиты Национального дома органной и камерной музыки куда смогут перевести пожертвования все желающие наши клиенты", – сообщила компания в Telegram.

Ставницер вместе с партнером инвестиционной компании SD Capital Филиппом Грушко решили поучаствовать в спасении костела суммой 1 млн гривен.

"Этот храм мы каждый день видим из окон своего офиса. Можно сказать, это отчасти наш дом и наша ответственность", – сообщил он.

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов написал, что внесет 100 тыс. грн на восстановление костела.