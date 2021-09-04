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В Киеве горел костел Святого Николая. Фоторепортаж

Сегодня 01.05
В Киеве вечером 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая, в 22.40 его локализовали, а в 23.26 – потушили, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Возгорание возникло во время репетиции в органном зале, площадь пожара составила 80 м², отметили в Минкульте Украины в Facebook. Предварительно жертв и пострадавших нет. По информации ГСЧС, огнем поврежден орган. Кроме того, частично разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела.
Теги: Киев, Украина, пожар, ГСЧС, Минкульт, пострадавшие, костел
 

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