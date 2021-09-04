В Киеве горел костел Святого Николая. Фоторепортаж
Фото: ZN.UA (Зеркало недели. Украина) / Telegram
Фото: Віталій Селик / Facebook
Фото: Віталій Селик / Facebook
Фото: Віталій Селик / Facebook
Фото: Віталій Селик / Facebook
Фото: Віталій Селик / Facebook
В Киеве вечером 3 сентября произошел пожар
в костеле Святого Николая, в 22.40 его локализовали
, а в 23.26 – потушили
, сообщил
пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Возгорание возникло во время репетиции в органном зале, площадь пожара составила 80 м², отметили
в Минкульте Украины в Facebook. Предварительно жертв и пострадавших нет. По информации ГСЧС, огнем поврежден орган. Кроме того, частично разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела.