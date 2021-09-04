Спасатели ликвидировали пожар в костеле Святого Николая в Киеве. Огнем поврежден орган – ГСЧС

По состоянию на 23.00 открытого огня внутри костела нет, отметили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook

"По состоянию на 23.00 открытого огня внутри костела нет. Ситуация полностью контролируется, пожар был на площади 80 м2. Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания", – говорится в сообщении.

В 23.26 пожар ликвидирован, добавили в ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что "предварительно жертв и пострадавших нет".

В ГСЧС опубликовали в Facebook оперативное видео с места пожара.