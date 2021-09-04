Спасатели ликвидировали пожар в костеле Святого Николая в Киеве. Огнем поврежден орган – ГСЧС

"По состоянию на 23.00 открытого огня внутри костела нет. Ситуация полностью контролируется, пожар был на площади 80 м2. Огнем поврежден орган. Проводится тушение и детальное обследование здания", – говорится в сообщении.
В 23.26 пожар ликвидирован, добавили в ГСЧС.
Отмечается, что "предварительно жертв и пострадавших нет".
В ГСЧС опубликовали в Facebook оперативное видео с места пожара.
В ГСЧС сообщали, что заявка о пожаре в костеле Святого Николая поступила 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.
В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м2.
По информации ГСЧС, в 22.40 пожар был локализован. Руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага говорила, что, по предварительным данным, частично разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела.
К тушению были привлечены 80 спасателей и 16 единиц техники, добавили в ГСЧС.
Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.