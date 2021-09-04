В ГСЧС сообщили, что локализовали пожар в костеле Святого Николая в Киеве

Предварительно жертв и пострадавших в результате пожара в костеле нет, отметили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по улице Большая Васильковская, 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. В 22.40 пожар локализован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "предварительно жертв и пострадавших нет".

К тушению были привлечены 80 спасателей и 16 единиц техники, добавили в ГСЧС.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара... По предварительным данным, частично разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания, но об окончательном материальном ущербе можно будет говорить после ликвидации пожара, так как до сих пор наблюдается сильное задымление", – рассказала в комментарии "Информатор Киев" руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

Видео внутри здания после пожара опубликовал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.