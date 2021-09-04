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КИЕВ

В МВД и Минкульте уверены, что пострадавший в пожаре киевский костел полностью восстановят

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Пожар случился вечером 3 сентября
Пожар случился вечером 3 сентября
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский и министр культуры Александр Ткаченко уверены, что костел Святого Николая в Киеве будет полностью восстановлен после пожара. Об этом они заявили 4 сентября во время общения с журналистами, отмечает "Интерфакс-Украина".

Монастырский сообщил, что несущие перекрытия в костеле Святого Николая не пострадали и его конструкции ничего не угрожает.

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через шесть минут после вызова.

"Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно, произошло бы возгорание основной части костела, и возможно, были бы более негативные последствия", – подчеркнул он.

В свою очередь, Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил, что в нем должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад.

"Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", – подчеркнул он.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.

В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

Теги: Киев, Украина, пожар, Александр Ткаченко, Денис Монастырский, костел
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