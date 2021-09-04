В МВД и Минкульте уверены, что пострадавший в пожаре киевский костел полностью восстановят

Монастырский сообщил, что несущие перекрытия в костеле Святого Николая не пострадали и его конструкции ничего не угрожает.

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через шесть минут после вызова.

"Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно, произошло бы возгорание основной части костела, и возможно, были бы более негативные последствия", – подчеркнул он.

В свою очередь, Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил, что в нем должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад.

"Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", – подчеркнул он.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.