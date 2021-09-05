На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже более 20 млн грн

"Уже 20,77 млн грн собрал украинский бизнес за один день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 млн грн, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы" – написал он.

Среди перечисливших деньги – Олег Гороховский, сооснователь Monobank; Андрей Ставницер, SD Capital; Рафал Ющак, CEO "Альфа-Банк Украина"; Александр Конотопский, Ajax Systems; Андрей Ваврыш, SAGA Development; Владимир Поперешнюк, "Новая почта"; Сергей Жуйков, Blackshield Capital; Артур Мхитарян, Taryan Group. Также присоединились Dragon Capital, "Райффайзен Банк", ПУМБ, "ПриватБанк", ENSO, группа компаний "Автострада", "Эпицентр К" "UDP девелоперская компания" и другие.

Чечеткин выразил уверенность, что список пополнится.

"Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ, и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит, такое пожертвование ценно вдвойне! Один за другим подключаются и частные меценаты. Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями", – заявил он.