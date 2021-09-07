Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется

После пожара генеральный директор Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook призвал украинский бизнес помочь с восстановлением костела, который был открыт в 1909 году.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опубликовал единый счет для оказания помощи с восстановлением сооружения: ЕГРПОУ: 05509524, ИНН: 055095226553, Р/р UA 893003460000026006016844102, "Альфа Банк", назначение платежа: благотворительная помощь на реставрационные работы. По его словам, на восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн.

Издание "ГОРДОН" сообщает о компаниях и физических лицах, которые решили помочь с реставрацией сооружения.

Rozetka

"Это наша история. Наша гордость. Давайте объединим усилия ради ее спасения!" – написал Чечеткин, добавив, что его компания выделит 1 млн грн на ремонтные работы.

Monobank

"Прекрасная инициатива и очень правильное, доброе дело! Monobank присоединяется и тоже перечислит 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая. Спасибо всем неравнодушным!" – написал сооснователь Monobank Олег Гороховский.

SD Capital

"Костел нужно реконструировать как можно быстрее... Мы, безусловно, участвуем в спасении костела суммой 1 млн грн. Этот храм мы каждый день видим из окон своего офиса. Можно сказать, это отчасти наш дом и наша ответственность", – отметил партнер инвестиционной компании SD Capital Андрей Ставницер.

"Альфа-Банк Украина"

"Вы можете рассчитывать на нас. Еще 1 млн грн предоставлено", – сообщил СЕО банка Рафал Ющак.

Ajax Systems

"Пожар – это всегда неожиданный и стремительный форс-мажор, который разрушает не только материальные ценности, но и лишает нас воспоминаний и истории. Пожар в костеле Святого Николая – большая потеря для всей страны. Мы поддерживаем восстановление культурного наследия после пожара и выделяем 1 млн грн на реставрацию, а после – оборудуем надежной пожарной сигнализацией от Ajax. Призываем всех, кто имеет общие с нами ценности, не оставаться в стороне и вместе восстановить важный культурный центр Украины", – сказано в заявлении компании.

SAGA Development

"Сгорел орган в костеле Святого Николая. Это огромная потеря, но то, как слаженно украинцы отреагировали на эту трагедию, дает надежду. SAGA Development также приобщается к восстановлению костела и органа. Мы выделили 1 млн грн на ремонтные работы. Должны сохранить этот уникальный памятник для потомков", – подчеркнул СЕО компании Андрей Вавриш.

"Новая почта"

"Одно из ключевых украшений Киева, наш киевский "Нотр-Дам", нужно снова быстро восстановить после разрушительного пожара! Важно, чтобы Киев в дальнейшем развивал свой туристический потенциал, был европейской столицей. Жить в открытых, наполненных красотой и искусством стране и городе – большая ценность... Присоединяемся к коллегам и выделяем 1 млн грн на реставрацию костела Святого Николая. Красота спасет мир!" – отметил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Dragon Capital

"Группа компаний Dragon Capital также перечислит 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая", – говорится в заявлении компании.

Taryan Group

"Taryan Group перечислит 1 млн грн на восстановление костела. В случае необходимости мы готовы поделиться своей экспертизой и специалистами для реконструкции костела. Мы призываем бизнес (особенно девелоперские компании) объединить усилия для решения проблемы в кратчайшие сроки", – написал основатель компании Артур Мхитарян.

Владислав Школьник

"Контролируемые мною компании, известные как "Бизнесцентры Форум" и "Вездеходы Шерп", совместно внесут 1 млн грн на ремонт костела", – сообщил бизнесмен Владислав Школьник.

"ПриватБанк"

"ПриватБанк" присоединяется к инициативе украинского бизнеса и перечислит 1 млн грн на восстановление и спасение исключительной архитектурной достопримечательности украинской столицы. Берем и помогаем!" – говорится в заявлении банка.

ENSO

Девелоперская компания выделит 1 млн грн на ремонт костела.

"Ответственность бизнеса проверяется именно в такое время, когда нужна синергия тех, для кого история родного города имеет важнейший смысл", – подчеркнул СЕО компании Рамиль Мехтиев.

"Автострада"

"Не могу стоять в стороне, лично присоединяюсь к инициативе предпринимателей о перечислении средств. Вместе с группой компаний "Автострада" выделим 1 млн грн на восстановление костела и установку современной пожарной системы", – заявил председатель комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль.

"Эпицентр"

"Компания "Эпицентр" всегда строила бизнес, опираясь на ценности, традиции и национальную идентичность. Поэтому мы не можем остаться в стороне от беды, которая касается общего культурного наследия украинского народа. "Эпицентр" выделяет 1 млн грн для восстановления исторического памятника. Украинцы всегда объединялись в трудные времена, демонстрируя, что мы сильная нация, единый народ! Восстановим костел вместе!" – сказано в заявлении компании.

UDP

"Мы живем и работаем в Киеве, системно развиваем город, инвестируем в ревитализацию городских пространств. Мы всегда стремимся, чтобы наш город был комфортным для того, чтобы развиваться, отдыхать и просто жить! Именно поэтому мы не можем стоять в стороне. Спасибо за инициативу, мы присоединяемся", – сообщили в девелоперской компании, добавив, что выделяют на восстановление костела 1 млн грн.

Blackshield Capital

"Новость о пожаре в костеле глубоко шокировала каждого! Команда Blackshield Capital присоединяется к благотворительной инициативе и перечислит 1 млн грн в фонд по восстановлению костела. Мы надеемся, что эта трагедия станет поворотным моментом в его истории, поможет сохранить его блистательный вид для киевлян и гостей города на многие годы вперед", – говорится в сообщении инвестиционной компании.

Smile Development

"Компания Smile Development одной из первых предложила помощь для восстановления убытков (1 млн грн), вызванных пожаром в костеле Святого Николая в Киеве, которая произошла в ночь с 3-го на 4 сентября. Нам невероятно жаль, что пожар нанес такой ущерб культурному наследию Киева, и мы надеемся на оперативную и качественную реконструкцию исторического памятника", – заявили в строительной компании.

"Айбокс банк"

"Айбокс банк" выделил на реставрацию костела почти 1,8 млн грн, заявила СЕО компании Алена Дегрик.

"Дила"

"Дила" как социально ответственный бизнес присоединяется и выделяет 500 тыс. грн на восстановление памятника мирового значения. Мы хотим, чтобы киевляне чувствовали историческую значимость старинного и красивого города, в котором живут, а гости задерживали дыхание от величия красот, посещая столицу. Сохраним Киев вместе!" – сообщила пресс-служба сети медицинских лабораторий.

Arricano

"Arricano пожертвует 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая... В истории костела уже были печальные события. Однако благодаря усилиям украинцев его возрождали, и он снова появлялся со своими величием и красотой", – сказано в сообщении девелоперской компании.

Тимофей Милованов

"Я внесу 100 тыс. грн. Хорошо, что присоединяются компании. Предлагаю людям также стать частью восстановления нашего костела", – написал советник главы Офиса президента Украины, экс-министр развития экономики, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

KAN Development

"Мы создаем символы Киева уже более 20 лет и не можем остаться в стороне, когда пожар уничтожил уникальный орган и отделку собора Святого Николая, который является точкой притяжения и ярким примером неоготического стиля, созданным киевским архитектором Владиславом Городецким, и жертвуем 1 млн грн на его реставрацию. В наших силах сохранить уникальный собор, чтобы наши потомки, как и мы, могли наслаждаться звучанием органной музыки под сводами Николаевского костела", – отметил основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Строй Сіті Development"

"Как в 2019 году весь мир объединился для восстановления после масштабного пожара собора Парижской Богоматери, так и сейчас мы должны проявить свою гражданскую позицию и вместе, сплотившись, восстановить нашу историю. Призываем бизнес не стоять в стороне. Объединим усилия ради спасения наследия", – заявили в компании, которая выделила на восстановление костела 500 тыс. грн.

BGV Group

"Костел Святого Николая – жемчужина культурного наследия Украины. Сейчас, когда он пострадал в пожаре, его последствия надо исправлять немедленно, и украинский бизнес не может оставаться в стороне. Поэтому помощь государству в реставрации костела – это и наша задача тоже. Не сомневаюсь, что именно совместными усилиями восстановим памятник национального значения", – прокомментировал решение BGV Group о выделении 1 млн грн глава компании Геннадий Буткевич.

Помимо этого, по данным Чечеткина, пожертвования внесли "Райффайзен Банк" (1 млн грн), банк "ПУМБ" (1 млн грн) и бизнесмен Евгений Черняк (1 млн грн).

Таким образом, по состоянию на 7 сентября украинский бизнес собрал на восстановление костела почти 25 млн грн.