"Все идет по графику". Шмыгаль рассказал о подготовке к отопительному сезону

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Местные власти, как в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Также они теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", – сказал он.
НАК "Нафтогаз України" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта, напомнил глава правительства.
"Такая цена позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить в каждом городе и регионе", – добавил премьер.
По словам Шмыгаля, по состоянию на 1 сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют более 18 млрд кубометров. К началу отопительного сезона они вырастут до 19–20 млрд кубометров. Премьер считает, что этого достаточно для Украины.
Оператор газотранспортной системы Украины 27 августа заявлял, что долги облгазов перед компанией достигли 9,2 млрд грн, из-за чего стабильное прохождение отопительного сезона находится под угрозой.
Большая часть долгов – 6,7 млрд грн – приходится на долю облгазов группы РГК. Как пишет "Экономическая правда", они принадлежат украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.