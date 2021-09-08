"Все идет по графику". Шмыгаль рассказал о подготовке к отопительному сезону

За тарифы на тепло и горячую воду отвечают местные власти, отметил Шмыгаль Фото: depositphotos.com

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Местные власти, как в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Также они теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", – сказал он.

НАК "Нафтогаз України" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта, напомнил глава правительства.

"Такая цена позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить в каждом городе и регионе", – добавил премьер.

По словам Шмыгаля, по состоянию на 1 сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют более 18 млрд кубометров. К началу отопительного сезона они вырастут до 19–20 млрд кубометров. Премьер считает, что этого достаточно для Украины.