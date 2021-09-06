Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на 80% – министерство

В правительстве сообщили о разработке законопроекта, предусматривающего компенсацию разницы в тарифах Фото: depositphotos.com

Об этом по итогам совещания, которое провел с главами областных государственных администраций министр развития общин и территорий Алексей Чернышов 3 сентября, сообщила пресс-служба министерства.

По словам Чернышова, динамика подготовки "соответствует рекомендуемым показателям и графикам".

Он заявил, что тарифы для населения повышаться не должны и рассказал о подготовке законопроекта о компенсации разницы в тарифах. Полномочия по установлению тарифов в этом сезоне предоставлены органам местного самоуправления, уточнили в ведомстве.