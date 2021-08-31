Местная власть получила контроль над производителями тепла, но без госконтроля это может обернуться проблемами – СМИ

"Некоторое время регулятор [НКРЭКУ] оставлял за собой контроль лишь над 28 крупными предприятиями с объемом годового производства свыше 170 тыс. Гкал из имеющихся в стране почти 650 лицензиатов. На сегодня в сфере ответственности НКРЭКУ остается производство тепла только на ТЭЦ, ТЭС, АЭС и когенерационных установках. Одним из условий пребывания под бдительным оком комиссии было оснащение ТКЭ на 90 процентов узлами коммерческого учета тепловой энергии. Поэтому, чтобы избежать чрезмерного внимания центрального органа, некоторые компании шли на хитрость. В Киеве, например, показатель оснащения счетчиками тепла вдруг снизился, что позволило избежать коммунальной компании "Киевтеплоэнерго" "юрисдикции" комиссии и перейти к более лояльной предприятию горгосадминистрации", – сказано в материале.

Автор статьи Виктор Чорноморец отмечает, что в некоторых случаях государственный регулятор был предохранителем от рисковых операций тепловиков, которые ложились в конечном итоге на тариф.

"Например, купить втридорога какое-то оборудование было практически нереально – НКРЭКУ просто бы не пропустил такую инвестпрограмму ТКЭ. Решение НКРЭКУ по тарифам проходило несколько слушаний с широким кругом обсуждения. Что будет сейчас, когда вся власть над стратегическими коммунальными предприятиями перешла в одни руки? – пишет он. – В ситуации, когда местные органы власти имеют неограниченные возможности управления ТКЭ и у них, скорее всего, найдутся аргументы для давления на государство, если в отопительный сезон что-то пойдет не так, разумно не доводить дело до крайностей, а попытаться восстановить систему сдержек и противовесов. Возможно, есть смысл вернуть регулятор контроля за инвестиционными программами теплокоммунэнерго – за их формированием и, самое главное, за выполнением. Отрасли от этого хуже точно не будет".