"Нафтогаз" просит Львовскую ОГА способствовать скорейшей передаче тепловых сетей Новояворовска в управление компании

"Нафтогаз Тепло" неоднократно обращалось в органы местного самоуправления Нового Роздола и Новояворовска, а также к областной власти по этому вопросу, сказано в сообщении "Нафтогазу" Фото: kosatka.media

"Такая передача критически важна для осуществления своевременных ремонтов и качественной подготовки электрических и тепловых сетей Новояворовска и Нового Роздола к началу отопительного сезона 2021/2022. Несмотря на существующие юридические проблемы, подготовительные работы к отопительному сезону на объектах, находящихся в управлении "Нафтогаз Тепла", уже начались. Во время рабочей поездки во Львовскую область с их состоянием ознакомился председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Он вместе с директором по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталием Щербенко и руководителем ООО "Нафтогаз Тепло" Федором Шевченко поблагодарили тепловиков за их важную работу в сложнейших условиях", –подчеркивается в сообщении компании.

В "Нафтогазі" уточнили, что в Новом Роздоле уже выполнен первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, по результатам которого устраняются выявленные порывы.

"Также ведется подготовка к восстановлению теплоизоляции на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, что позволит значительно сократить потери тепловой энергии в сети (сейчас теплопотери составляют около 50%). Новороздольская ТЭЦ готова к работе на 75%, сети – на 90%. В частности, к работе готов энергетический котел №7 и завершается ремонт котла №4. Этих мощностей достаточно для прохождения отопительного сезона, одновременно готовится и резервный котел №5", – сообщили на предприятии.

На Новояворовской ТЭЦ проводят текущие ремонты на двух котлах.

"Проведена диагностика трубо- и паропроводов котлов, заменена часть оборудования, вышедшего из строя. Также проводятся текущие ремонты бойлеров, насосов, электрооборудования. Однако магистральные сети города находятся в неудовлетворительном состоянии, трубопроводы там проложены более 50 лет назад и требуют замены. На момент передачи активов Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в управление "Нафтогаз Теплу" имущественные комплексы к отопительному сезону не были подготовлены ни собственниками, ни предыдущим управляющим. Теплосети ни были заполнены водой, регламентные и ремонтные работы не проводились в течение трех лет", – подчеркнули в "Нафтогазі".

Также в сообщении сказано, что за период управления ТЭЦ группа "Нафтогаз" была вынуждена дополнительно направлять значительные объемы средств на покрытие дефицита от деятельности Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

"Несмотря на сложную ситуацию, дома более 60 тыс. жителей Нового Роздола и Новояворовска были обеспечены теплом в течение отопительных сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов. Достичь максимальной эффективности от финансирования ремонтов и инвестиций в объекты возможно в случае полной передачи активов в управление "Нафтогаз Теплу" в полном объеме и продления срока такого управления. "Нафтогаз Тепло" неоднократно обращалось в органы местного самоуправления Нового Роздола и Новояворовска, а также к областной власти Львовской области по этому вопросу. 18 августа 2021-го "Нафтогаз Тепло" направило еще одно письмо на имя председателя Львовской областной государственной администрации с просьбой посодействовать решению вопроса и предупреждением о потенциальных рисках возникновения чрезвычайной ситуации в городах Новояворовск и Новый Роздол из-за сложностей в подготовке к отопительному сезону части активов, которые не были дополнительно переданы в управление", – резюмируют в пресс-службе.