ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Нафтогаз" просит Львовскую ОГА способствовать скорейшей передаче тепловых сетей Новояворовска в управление компании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нафтогаз Тепло" неоднократно обращалось в органы местного самоуправления Нового Роздола и Новояворовска, а также к областной власти по этому вопросу, сказано в сообщении "Нафтогазу"
"Нафтогаз Тепло" неоднократно обращалось в органы местного самоуправления Нового Роздола и Новояворовска, а также к областной власти по этому вопросу, сказано в сообщении "Нафтогазу"
Фото: kosatka.media

Предприятие группы "Нафтогаз" ООО "Нафтогаз Тепло" обратилось к Львовской областной государственной администрации с просьбой способствовать скорейшей передаче в управление компании тепловых сетей города Новояворовск, а также другого имущества, которое было арестовано по решению суда, но до сих пор не передано АРМА в управление "Нафтогаз Тепла". Об этом идет речь в заявлении группы, опубликованном 18 августа на ее официальном сайте.

"Такая передача критически важна для осуществления своевременных ремонтов и качественной подготовки электрических и тепловых сетей Новояворовска и Нового Роздола к началу отопительного сезона 2021/2022. Несмотря на существующие юридические проблемы, подготовительные работы к отопительному сезону на объектах, находящихся в управлении "Нафтогаз Тепла", уже начались. Во время рабочей поездки во Львовскую область с их состоянием ознакомился председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Он вместе с директором по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталием Щербенко и руководителем ООО "Нафтогаз Тепло" Федором Шевченко поблагодарили тепловиков за их важную работу в сложнейших условиях", –подчеркивается в сообщении компании.

В "Нафтогазі" уточнили, что в Новом Роздоле уже выполнен первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, по результатам которого устраняются выявленные порывы.

"Также ведется подготовка к восстановлению теплоизоляции на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, что позволит значительно сократить потери тепловой энергии в сети (сейчас теплопотери составляют около 50%). Новороздольская ТЭЦ готова к работе на 75%, сети – на 90%. В частности, к работе готов энергетический котел №7 и завершается ремонт котла №4. Этих мощностей достаточно для прохождения отопительного сезона, одновременно готовится и резервный котел №5", – сообщили на предприятии.

На Новояворовской ТЭЦ проводят текущие ремонты на двух котлах.

"Проведена диагностика трубо- и паропроводов котлов, заменена часть оборудования, вышедшего из строя. Также проводятся текущие ремонты бойлеров, насосов, электрооборудования. Однако магистральные сети города находятся в неудовлетворительном состоянии, трубопроводы там проложены более 50 лет назад и требуют замены. На момент передачи активов Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в управление "Нафтогаз Теплу" имущественные комплексы к отопительному сезону не были подготовлены ни собственниками, ни предыдущим управляющим. Теплосети ни были заполнены водой, регламентные и ремонтные работы не проводились в течение трех лет", – подчеркнули в "Нафтогазі".

Также в сообщении сказано, что за период управления ТЭЦ группа "Нафтогаз" была вынуждена дополнительно направлять значительные объемы средств на покрытие дефицита от деятельности Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

"Несмотря на сложную ситуацию, дома более 60 тыс. жителей Нового Роздола и Новояворовска были обеспечены теплом в течение отопительных сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов. Достичь максимальной эффективности от финансирования ремонтов и инвестиций в объекты возможно в случае полной передачи активов в управление "Нафтогаз Теплу" в полном объеме и продления срока такого управления. "Нафтогаз Тепло" неоднократно обращалось в органы местного самоуправления Нового Роздола и Новояворовска, а также к областной власти Львовской области по этому вопросу. 18 августа 2021-го "Нафтогаз Тепло" направило еще одно письмо на имя председателя Львовской областной государственной администрации с просьбой посодействовать решению вопроса и предупреждением о потенциальных рисках возникновения чрезвычайной ситуации в городах Новояворовск и Новый Роздол из-за сложностей в подготовке к отопительному сезону части активов, которые не были дополнительно переданы в управление", – резюмируют в пресс-службе.

Теги: Львов, ТЭЦ, Львовская ОГА, Юрий Витренко, ГК Нафтогаз Тепло, Новояворовск, Новый Роздол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X PR
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS