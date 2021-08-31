"Центрэнерго" анонсировало аукцион по продаже электроэнергии на отопительный сезон

Приобретенную на аукционе электроэнергию можно будет оплатить поэтапно – за пять дней поставки Фото: delo.ua

"Благодаря контрактам на поставку дополнительных запасов угля, ОАО "Центрэнерго "планирует 3 и 6 сентября провести аукцион по продаже ограниченного количества электрической энергии (со специальным предложением) на осенне-зимний период 2021–2022 годов (с октября 2021-го по март 2022-го) в объеме до 300 МВт-ч базовым графиком", – сообщили в компании.

В "Центрэнерго" отметили, что компания станет единственным в Украине производителем, который добавил опцию гарантии продажи этого объема электроэнергии без возможности снижения по техническим причинам. Приобретенную на аукционе электроэнергию можно будет оплатить поэтапно – за пять дней поставки.

"Уверены, что наше предложение заинтересует рынок электрической энергии. Мы также надеемся на плодотворное и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с новыми клиентами", – подчеркнули в дирекции "Центрэнерго".